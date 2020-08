Botas je do 13. pol pozicije u karijeri stigao vremenom 1:25,154, odnosno bio je samo 0,063 sekunde brži od klupskog kolege Luisa Hamiltona.



Sa treće pozicije startovaće Niko Hulkenberg koji u Rejsing Pointu menja Serhija Peresa koji je zaražen korona virusom. On je 0,928 sekundi bio sporiji od Botasa.



Iz trećeg reda trku će početi vozač Red Bula Maks Verstapen, dok je peto vreme imao Danijel Rikardo u Renou.



Do desetog mesta su još Lens Strol, Pjer Gasli, Šarl Lekler, Aleksander Albon i Lando Noris.



Trka u Silverstonu na programu je sutra od 15.10.



-