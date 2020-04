Šta bi na ovo rekao Duško Korać? Getlin će u 39. godini trčati na OI!

Sećamo se legendarnih izjava Duška Koraća, komentatora koji nije više sa nama. Između ostalih, voleo je Juseina Bolta, najvećeg svetskog sprintera svih vremena, dok je sa druge strane imao samo reči mržnje prema Džastinu Getlinu zbog dopinga koji je koristio.



Svima nama je ostalo u sećanju njegovo komentarisanje sa Svetskog prvenstva 2015. godine, kada je Bolt odneo pobedu.







Bolt se povukao pre dve i po godine, a Getlin, iako pet godina stariji od njega, i dalje trči.







Šta bi na to rekao Duško Korać?





"Cilj mi je da učestvujem na Igrama 2021. Mislim da mnogo ljudi veruje da vreme ide protiv mene i nekih starijih sportista, ali to nije istina", ističe jedan od najbržih na svetu.



On će imati 39 godina sledeće godine na OI u Tokiju.



"Sve što se događa oko Brejdija mi daje nadu. Videti 40-godišnjeg Getlina na stazi možda i nije toliko ludo", kaže Džastin Getlin.



"Neće biti velika razlika trčati u 38. i 39. godini. Uvek sam sebi govorio da neću trčati do 40. godine, ali kako se to vreme približava, ipak želim nastaviti", rekao je on.