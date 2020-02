Semenja jasno poručila: "Još ćete me gledati!"

Ona je učestvovala na takmičenju na Južnoafričkom univerzitetu, a nakon pobede je izjavila: "Ovde sam da ostanem".



"Još ćete gledati moje lice. To je sve što mogu da kažem za sada", poručila je Semenja IAAF.



Olimpijske igre u Tokiju se bliže, ostalo je još samo pet meseci, a nastup Semenje je i dalje pod velikim znakom pitanja.



Semenji je trenutno zabranjeno da se takmiči u njenoj omiljenoj disciplini, kao i u bilo kojoj disciplini od 400 metara do jedne milje, osim ako ne poštuje pravila IAAF o smanjivanju prirodnog nivoa testosterona.



Semenja, koja je prošlog meseca napunila 29 godina, dva puta se žalila na ta pravila. Izgubila je prvu žalbu pred Sudom za sportsku arbitražu, nakon čega je podnela žalbu Vrhovnom sudu Švajcarske.



Ona je više puta odbijala da se pridržava propisa o testosteronu, a njena odluka da otvori olimpijsku godinu trkom na 300 metara mogla bi biti značajna.



Pravila se ne primenjuju na trkama ispod 400 metara, tako da bi Semenja mogla da se takmiči na 200 metara na Olimpijskim igrama a da pri tom ne smanjuje nivo hormona.



Semenja nije otkrila da li joj je to namera kada je izjavila da njena karijera nije gotova.



Ona je retko trčala 200 metara, a najbolji rezultat u toj disciplini joj je 24,26 sekundi. Ovo znači da bi svoj lični rekord trebalo da popravi za gotovo dve sekunde kako bi ispunila kvalifikacionu normu od 22,80 sekundi za Igre u Tokiju.