Oglasila se i Olivera Jevtić, zbog nasilnika ostaje i bez OI?!

Srpska atletičarka Olivera Jevtić vratila se u rodno Užice posle skandala u Sofiji.



Kao što ste verovatno videli, nepoznati napadač je sa leđa nasrnuo i oborio srpsku atletičarku iz nepoznatih razloga i tako joj zadao povrede zbog kojih mora da miruje.



"Već u ponedeljak ujutro obavila sam u Užicu brojne lekarske preglede, urađeni su snimci glave i kuka. Uprkos bolovima, pokazalo se da ništa nije polomljeno i to je dobra vest. Rečeno mi je da mirujem još 24 časa i da su prognoze dobre. Na žalost, za mene kao profesionalnog sportistu, tu je i ona loša vest - da moram da odustanem od novembarskog nastupa u maratonu, jer povrede iako ne toliko teške, nisu nešto sa čime se trče ta 42 kilometra", rekla je Olivera, a prenose Novosti.



Ona je istakla da je naredna trka bila možda i kvalifikaciona za OI u Tokiju.



"To je bila šansa da izborim plasman za naredne Olimpijske igre. U ovom trenutku nije poznato da li će biti još prilika za to, jer imamo najave da ih iduće godine neće biti. Dobila sam i snimke napada, gledam ih i vidim da je ovaj čovek ciljano na mene nasrnuo. Sakrio je i broj na dresu, a motiv su verovatno ili psihička nestabilnost ovog čoveka ili visok nagradni fond", dodala je Olivera Jevtić.