Odloženo i Svetsko prvenstvo u atletici!

Svetsko atletsko prvenstvo trebalo je da se održi naredne godine u Judžinu, od 6. do 15. avgusta, ali je doneta odluka o pomeranju, pošto su danas organizatori Olimpijskih igara saopštili da će se to takmičenje održati od 23. jula do 8. avgusta u Tokiju.



Igre u Tokiju trebalo je da se održe ovog leta, ali su zbog pandemije korona virusa odložene za narednu godinu.



Brojna takmičenja koja su predviđena za narednu godinu, biće pomerena zbog Olimpijskih igara.





"Podržavamo nove termine Olimpijskih igara. To će omogućiti našim sportistima da se vrate treninzima i takmičenjima. Svi moraju da budu fleksibilni, da prave kompromise, a mi sada radimo sa organizatorima Svetskog prvenstva u Oregonu na novim terminima za 2022. godinu. Razgovaramo i sa federacijom Igara Komonvelta ali i organizatorima Evropskog prvenstva", navodi se u saopštenju.





Paraolimpijske igre u Tokiju održaće se od 24. avgusta do 5. septembra naredne godine.Svetsko plivačko prvenstvo trebalo bi da se održi od 16. jula do 1. avgusta naredne godine u Fukuoki.







Organizatori su rekli da će biti fleksibilni po pitanju termina, ali su odbacili mogućnost da se takmičenje pomeri za 2022. godinu.

