Organizatori su naveli da se trka odlaže "barem do jeseni" naredne godine.



Ovogodišnji maraton je takodje bio odložen za jesen, ali je na kraju otkazan.



To je trebalo da bude 124. izdanje najprestižnije maratonske trke na svetu.



Bostonsko atletsko udruženje ističe da saradjuje sa vladinim zvaničnicima i drugima koji su uključeni u organizaciju trke, kako bi utvrdili da li je izvodljivo da se trka održi na jesen 2021. godine.



Organizatori se nadaju da će datum trke saopštiti do kraja ove godine.