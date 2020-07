Novi najbrži čovek na svetu? Pomislio da je srušio Bolta, usledilo šokantno saznanje!

Takmičenje je bilo na Floridi, deo "Igara inspiracije". Amerikanac je trčao na 200 metara, simultano sa dvojicom rivala iz Evrope.



Rezultat je bio za nevericu, 18.91, za trenutak svet je obišao snimak, novog najbržeg čoveka na svetu. Noe Lajlsa. Ni njemu nije bilo jasno, a onda je stiglo razočaranje.



Dosadašnji svetski rekord koji je ostao na snazi, na 200 metara je vlasništvo Juse Bolta. Jamajčanin je trčak 19.19 još 2009. godine.



Pa šta se desilo?



Greška organizatora ili samog sportiste, Lajls je krenuo iz pogrešnog startnog bloka, odnosno trčao je 185 umesto 200 metara. Nastala je zbrka od par minuta, kada je istina isplivala na videlo Lajls je bio ljut, rekao da ne mogu da se igraju sa njegovim emocijama tako, a organizatori su se izblamirali.



Komentator BBC Stiv Krem je od početka ponavljao, "Ma ovo ne može da bude istina", imao je pravo.



U Evropi, odnosno Holandiji i Švajcarskoj trčali su Kristog Lemetr i Čurandi Martina. Lajls je diskvalifikovan, a nagrada od 10 hiljada dolara otišla je Lemetru.



Inače, Amerikanac iz Gejnsvila je jedan od najbržih sprintera na svetu, ima 9.86 na 100 metara, na 200 najbolji rezultat je 19.50. Osvojio je zlata na 200 metara na SP u Dohi, kao i u štafeti 4x100

Noah Lyles. 18.90. 200m.



Except...he started at the wrong start line, according to the broadcast.pic.twitter.com/jqpAZl7qnK