"Još to zlato u Tokiju..."

U emisiji koja se prikazuje na TV Arenasport po imenu "Majka šampioni" govorila je majka Ivane Španović.



Ona je najavila i skoriji kraj profesionalne karijere naše proslavljene atletičarke.



Možda se taj kraj nazirao i do sada, čak je Ivana u izjavama nagoveštavala da će završiti karijeru nakon Tokija, a sada je to i sigurno nakon izjave Vesne Španović.



"Kada je postala svetska prvakinja i kada je zadržavala suze na dodeli odličja, gledam je... Nikako da počne da plače, guta "knedle", ja posmatram i govorim: Pusti suzu, pusti suzu, dete...



Čekamo još Olimpijske igre u Tokiju da uzmemo zlato, i to je to", rekla je Vesna Španović, majka naše proslavljene atletičarke.



Čekamo i mi to zlato...