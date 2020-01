Farah: "Prvi bih otišao da sam znao šta je Salazar radio"

Albertu Salazaru je početkom oktobra 2019. izrečena četvorogodišnja suspenzija zbog kršenja doping pravila. On je sve optužbe negirao i žalio se Sudu za sportsku arbitražu.



Salazar je predvodio Oregon projekat, koji je napravila kompanija Najki, kako bi promovisala elitne američke dugoprugaše. Taj program je kasnije zatvoren.



Farah je u tom projektu učestvovao od 2011. do 2017. godine.



"Verujem u čist sport", rekao je Farah, koji nikada nije pao na doping testu.



"Da sam znao ranije šta se dešavalo, šta je Salazar radio, prvi bih otišao. To je ono što me nervira, voleo bih da sam znao ranije", rekao je farah za Bi-Bi-Si.



Farah je u novembru najavio da se vraća na stazu i da želi da osvoji zlatnu medalju na 10.000 metara na Olimpijskim igrama u Tokiju.