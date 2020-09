Bibić o rekordu Srbije na 5.000 metara: "Mogu još bolje!"

"Nestrpljivo sam čekao povratak u Novi Pazar, gde sam sa svojim ljudima podelio radost zbog fantastične trke. Trener Zilkić i ja znamo da mogu i mnogo bolje. Nastavićemo da budemo uporni, pa se nadam olimpijskoj normi i još vrednijim rezultatima", rekao je Bibić novinarima u Novom Pazaru.



Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac izjavio je da Bibićev uspeh nije slučajan, da je plod dugog, stručnog i napornog rada i da su vrhunski rezultati atletičara iz tog grada inicirali izgradnju modernog atletskog stadiona.



"Klub kojim rukovode predsednik Nusret Ćorić, sportski direktor i savezni selektor Edin Zuković i trener Rifat Zilkić ima dragulja evropske i svetske atletike od kojeg se tek očekuju vrhunski dometi. Ubeđen sam da će osvajati medalje na najvećim seniorskim takmičenjima i da će u ove krajeve doneti prvu olimpijsku medalju", kazao je Biševac.



"Grad je tu da pruži podršku i nastavi da ulaže u sport, infrastrukturu i ovakve vanserijske talente. Ponosni smo na sve što je napravio. Kao sportista i mlad čovek, primer je novim generacijama. Bibićev uspeh je potvrda da se snovi ostvaruju", dodao je on.



Trener Rifat Zilkić naveo je da su državni rekord Daniela Korice na 5.000 metara pokušali da obore mnogi pre Bibića, ali i njegov učenik u nekoliko navrata, kao i da je u prvom delu sezone 21-godišnji Novopazarac ostvario nekoliko rekorda Srbije u dvorani.



"Ostali smo veoma blizu u holandskom Hengelou prošle godine. Problem je bio pronaći idealno mesto za tih 5.000 metara. Sprečavale su nas i vremenske nepogode, kao u Tibingenu, a sada kovid-19. Zbog trenutne epidemiološke situacije, do poslednjeg trenutka postojala je neizvesnost da li će Bibić stići do Ostrave. I 'gimnastike' je bilo", otkrio je Zilkić.



"Pokušali smo nesto da radimo i u vreme pandemije korona virusa, dok su svi njegovi rivali trenirali u vrhunskim uslovima i pod kontrolom država iz kojih dolaze. Mi smo se nekako snalazili i organizovali, pa sve ovo ima još veću vrednost", dodao je on.



Elzan Bibić ponovo će na stazu u utorak, 15. septembra, kada ga očekuje nastup na 1.500 metara na Hanžekovićevom memorijalu u Zagrebu.