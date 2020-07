Kanzas Siti Čifsi želeli su da zadrže kvoterbeka Patrika Mahomsa što je duže moguće i u tome su uspeli, pošto je MVP Superboula produžio ugovor sa šampionima NFL lige na čak 10 godina.







On će u redovima Čifsa ostati do 2031. godine.



Mahoms je predvodio Čifse do osvajanja prvog Superboula posle 50 godina i taj nastup je samo utvrdio njegov status kao zaštitnog lica franšize.



"Tu sam da ostanem", napisao je Mahoms na svom tviter nalogu.



ESPN je preneo da je ugovor vredan 450 miliona dolara.



"On je prirodni vođa i uvek melje, bez obzira da li je to teren, trening ili gleda film... On uvek želi da bude najbolji. On je takmičar i njegovi saigrači se hrane njegovom energijom. Sve nas čini boljima", rekao je trener Čifsa Endi Rid.