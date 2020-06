NFL klubovi ispravljaju grešku posle tri godine, veliki povratak Kapernika?

Komesar NFL lige Rodžer Gudel ohrabrio je klubove tog takmičenja da angažuju kvoterbeka Kolina Kapernika, koji nije igrao prethodne tri sezone.







Kapernik je 2016. godine igrao za San Francisko Fortinajnerse kada je u znak protesta protiv rasne nepravde kleknuo tokom izvođenja američke himne. On je nedugo zatim otpušten i od tada ga nijedan klub nije angažovao.



"Ako želi da nastavi karijeru u NFL, za tu odluku potreban je tim. Ja to pozdravljam, podržavam klub koji bi doneo tu odluku i ohrabrujem ih da to urade", rekao je Gudel za I-Es-Pi-En (ESPN).



Trener Sijetl Sihoksa Pit Kerol rekao je prošle nedelje da je dobio poziv od drugog kluba oko Kapernika. Kerol i Sihoksi su doveli Kapernika da sa njima trenira 2017. godine, to je bilo planirano i za 2018. ali je dogovor otkazan.



Gudel je prošle godine u Atlanti organizovao probu za Kapernika za skaute 32 kluba NFL lige, ali je to propalo u poslednjem trenutku. Umesto vežbi u trening centru Falkonsa, 32-godišnji Kapernik je sproveo improvizovani trening pred medijima i skautima osam ekipa u jednoj srednjoj školi.







NFL se 5. juna izvinio i priznao grešku što liga nije slušala igrače koji se bore za rasnu jednakost.



To se dogodilo dan pošto su brojni igrači kritikovali ligu koja nije osudila rasizam, posle smrti Afroamerikanca Džordža Flojda 25. maja u Mineapolisu, tokom intervencije policije.



Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je da će bojkotovati utakmice NFL i fudbala, ako igrači ne budu stajali tokom izvođenja himne.



Gudel nije odgovorio kako će NFL reagovati na to. On je rekao da želi da uključi Kapernika u to na koji način bi liga trebalo da pristupi društvenim pitanjima.