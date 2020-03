Legendarni Tom Brejdi već pronašao novi klub, plata mu je pravo ludilo!

Šestostruki osvajač NFL šampionata Tom Brejdi i četvorostruki MVP Super boula, Tom Brejdi, juče je napustio svoje Nju Ingland Petriotse nakon dvadeset godina karijere.



U avgustu će Brejdi napuniti 43 godine, pa se postavljalo pitanje da li će uopšte nastaviti karijeru, a on je to ipak odlučio.



Njegov naredni klub biće Tampa Bej Bakanirsi, videćemo koliko će se tamo zadržati, mada je često tokom svojih intervjua nagoveštavao da će igrati do 45. godine.



Pokušaće da vrati Bakanirse u plej-of gde nisu bili punih 12 godina, a ovaj tim je poslednji put bio šampion 2003. godine.



Finansijski detalji su objavljeni od strane medija, spekuliše se da će imati 30 miliona dolara po sezoni.





Volimo da izračunamo koliko je to dinara u sekundi, pa smo dobili rezultat od 100 din/s. Dakle, samo dok ste pročitali ovu vest Brejdi je zaradio više od 1000 dinara.