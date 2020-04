27 godina kasnije: Krik koji je zauvek promenio ženski tenis

Foto: Epa/Alessandro Bianchi











Foto: Epa/Stephane Reix



Najbolje doba ženskog tenisa, zasigurno je kraj osamdesetih i početak devedesetih. Toliko legendi u različitim fazama karijere, toliko suvog kvaliteta na jednom mestu, nešto je što se zaista retko viđa.Nezahvalno je reći, ali siguran sam da bi se Top 10 igračice tog vremena poigravale sa današnjim. Zvezde na zalasku karijere, prelepa Kris Evert i besmrtna Martina Navratilova imale su još štošta da kažu. Devojke koje su dominirale prethodnom decenijom krajem osamdesetih naletele su na gotovo nepremostivu prepreku - Štefi Graf!U profesionalni tenis je ušla sa 13 (?!) godina i već prve godine se probila u Top 100. Njen uspon tekao je polako, a 1984, pobedila je na demonstracionom Olimpijskom turniru u Los Anđelesu (tada tenis nije bio u zvaničnom programu, stoga nije bilo medalja).Ipak, pravi rezultati počinju 1987. godine, kada Štefi prvi put pobeđuje u finalu Grand Slam-a Navratilovu. To je bio samo početak. Naredna godina ostala je zabeležena u istoriji sporta kao nešto što nikada niko nije, i verovatno neće ponoviti ni u muškoj ni u ženskoj konukrenciji. The Golden slam, iliti osvojeni svi Grand Slam turniri i zlatna olimpijska medalja u singl konkurenciji. Osvojila je uz to još sedam WTA turnira, Wimbledon i u dubl konkurenciji, olimpijsku bronzu u dublu. Godinu je završila sa 75–2 odnosom pobeda i poraza, naredne je ispustila samo 'Rolland Garros' i završila godinu sa 72–3. Sledeća, ista priča 86–2. Uništavala je protivnice. A onda se pojavilo šesnaestogodišnje čudo iz Novog Sada - Monika Seleš.Munjevito se probila u Top 10.Pobeđivala je kvalitetom, ali i do tada nezapamćenom izdržljivošću. Moniku jednostavno niko nije mogao da nadtrči i umori. Dobri rezultati učinili su je glavnim pretendentom na tron, a šta sledi prvi put je pokazala 1990. godine, otevši Štefi titulu na 'Rolland Garrosu'. Uz "Hej Sloveni" i pod zastavom sa petokrakom. Imala je samo šesnaest godina. Taj podvig niko nije ponovio. Godinu je završila kao 2. igračica sveta. Fizički neprikosnovena, mentalno sazrela, bila je spremna.Godine kada je Zvezda postala prvak Evrope i sveta, ženski tenis dobio je novu kraljicu. Te 1991. Monika je postala broj 1. a godinu je završila bez poraza na Grand Slamovima. Osvojila bi, bez sumnje i 'Wimbledon', ali njene potkolenice jednostavno nizu izdržale. Sa 18 godina iza sebe je imala četiri Grand Slam-a, sa 19 čak 8. Bilo je jasno da, ako neko ima šanse da stigne 24. Grand slam titule u singlu Margaret Court, to je ona. U proleće 1993. Monika je na prethodna 34 odigrana turnira stigla do 33 finala uz 22 titule. A onda je, kao zagrevanje za četvrti uzastopni Rolland Garros, otišla na turnir u Hamburg.Prošla je dva kola lagano, a u 1/4 finalu čekala ju je odična bugarka Magdalena Maleeva.Sve je teklo po planu, i delovalo je da Moniku dele minuti od novog polufinala. Pri rezultatu 4:6 3:4, po Monika se spremala za poslednje osveženje...A onda je Gunter Parche, fabrički radnik i opsednuti fan Štefi Graf, izmakao obezbeđenju i zario nož u Monikina leđa… Nastavio bi, ali je obezbeđenje reagovalo.Kada su ga pitali zašto – rekao je da je samo želeo da pomogne Štefi u karijeri. Pošto je proglašen neuračunljivim nije odgovarao za svoje postupke.Iako su fizičke povrede zacelile već posle nekoliko nedelja, ožiljak na duši nikada nije.Moniki je trebalo dve godine da se vrati na teren. U tom periodu desila se i jedna velika sramota za ženski tenis. Povređene igračice obično imaju zaštićeni ranking, ali je potrebno da se kolege izjasne o tome pozivitno. Top 25 igračica je imalo pravo glasa, i ni jedna nije podržala Moniku, a samo je Gabrijela Sabatini bila uzdržana.Kada se vratila, to više nije bila ona Monika. Sada pod zastavom SAD, odigrala je još četiri Grand slam finala, i osvojila jednu titulu u Australiji. Ostatak karijere bila je Top 10 igračica. Osvojila je nekoliko FED kupova za Amerikance, a 2000. na Sidnejskoj olimpijadi uzela je bronzu, pobedivši Jelenu Dokić.Povukla se 2003. godine, sa 53 titule u singlu i 9 Grand Slam titula.Nikada nije osvojila 'Wimbledon'.Gunter Parche je uništio karijeru najbolje teniserke u istoriji ovih naših prostora, a možda i teniserke koja je mogla biti najveća ikada. Oteo je svetskom tenisu možda najveće rivalstvo, i ispisao najsramniju stranicu istorije ovog predivnog sporta.Prošlo je tačno 27 godina od tada. Ne dozvolimo da se to ikada zaboravi.