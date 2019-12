Četiri skakaonice – Nepresušni izvor novogodišnje čarolije

Praznična atmosfera i euforija u celom svetu lagano raste, finalno odbrojavanje do završetka 2019. godine je otpočelo. Godine prolaze, menjaju se, ali sportski ispraćaj stare godine je već 66 godina isti. Nezamislivo je uploviti u Novu godinu bez kultne novogodišnje turneje Četiri skakaonice.



Kada su 1953 godine sportski entuzijasti iz Nemačke i Austrije realizovali ideju o nastanku ovog takmičenja, sigurno nisu mogli pretpostaviti kakav će status ono imati danas. Pored tradicije, značaja, Četiri skakaonice kompletiraju praznični duh i sa radošću se gledaju u svakom domu. Nije fraza reći da su Četiri skakaonice veće od sporta kom pripadaju, da pobedom na novogodišnjoj turneji svaki takmičar potpisuje ulazak u besmrtne.



U modernom dobu u kome živimo, mnoga tradicionalna takmičenja u raznim sportovima su pretrpela promene, ali turneja odoleva vremenu, specifičan format opstaje, i to joj daje posebnu draž. Posebno nadahnuće koje je prisutno i vidljivo kod svakog skakača, dirljivi momenti slavlja ali i tuge, sve je to sastavni deo Četiri skakaonice. One prikazuju najlepšu stranu sporta, inspirišu i daju najbolji odgovor mladima zašto da mu se posvete, ne moraju to biti ski skokovi.



Na listi najmagičnijih trenutaka u istoriji sporta, bez sumnje će se naći pobeda Svena Hanavalda na jubilarnoj pedesetoj turneji, kada je skinuo prokletstvo i prvi pobedio na sve četiri skakaonice. Neprikosnoveni rekorder po broju titula na turneji Jane Ahonen takođe će tu imati svoje mesto, pomeravši sopstvene limite na putu ka slavi više od decenije.



Tradicija koju sam u više navrata spomenuo kaže da će spektakl početi u Oberstdorfu, a da će čuveni Garmiš-Partenkirhen biti domaćin prvog sportskog dogđaja u Novoj godini, u prvojanuarskom popodnevu. Poslednji skok u Garmišu će označiti oproštaj od nemačkog dela turneje, i selidbu u Austriju. Za takmičare uvek neugodna skakaonica "Bergizel" u Insbruku je treći izazov, a šampiona Četiri skakaonice za sezonu 2019/2020 dobićemo na pravoslavno Badnje veče u Bisofshofenu.



Bilo je potrebno pedeset godina da jedan takmičar pobedi na sve četiri skakaonice, a u poslednje dve sezone Kamil Stoh i Rujoju Kobajaši su uspeli da ponove uspeh Svena Hanavalda. Mladi Japanac ce pokušati da ode korak dalje i napravi do sada nikada viđenih osam pobeda u nizu, a upravo će mu Kamil Stoh biti jedan od najozbiljnih protivnika. Odgovore na ovo i ostala pitanja dobićemo u desetak dana koliko turneja traje. Budimo svedoci istorije, prenesimo novogodišnju čaroliju, nadahnuće sa skakaonica u svoje domove, i tako na najlepši način uđimo u Novu godinu.